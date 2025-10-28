Sabato sera Comolli aveva convocato a Roma un intermediario vicino a Spalletti Pedullà

Alfredo Pedullà su X conferma quanto anticipato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport riguardo alla trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti "Spalletti – Juventus: i contatti anticipati nel pomeriggio hanno portato alla determinazione di andare avanti su una formula contrattuale breve con opzione. Confermato: Spalletti vuole allenare la Juventus, è disposto ad accettare, ora però serve la totale quadratura. E fin qui non sono stati valutati con decisione altri profili. Il retroscena: sabato sera Comolli aveva convocato a Roma un intermediario vicino a Spalletti, facendo intendere che sarebbe stata una partita svolta.

Sabato sera Comolli aveva convocato a Roma un intermediario vicino a Spalletti (Pedullà) - Italy's head coach Luciano Spalletti (R) reacts during the UEFA Nations League, Ligue A Group A2 football match between Italy and Israel at the Friuli stadium in Udine, on October 14, 2024. Si legge su ilnapolista.it

Ecco perché Tudor è stato esonerato: il rapporto con Comolli, le conferenze e lo sfogo all'Olimpico - Quando il dirigente francese ha preso il potere nella Juventus si è trovato a questo scenario: Conte era appena stato convinto a ... Lo riporta msn.com

Juve, Sabatini: 'Comolli aveva chiamato Gasp chiedendogli un motivo per prenderlo' - Secondo quanto raccontato dal giornalista Sandro Sabatini, il dg della Juventus Damien Comolli avrebbe contattato qualche settimana fa Gian Piero Gasperini chiedendogli i motivi per i quali lo avrebbe ... Secondo it.blastingnews.com