Sabato sera Comolli aveva convocato a Roma un intermediario vicino a Spalletti Pedullà
Alfredo Pedullà su X conferma quanto anticipato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport riguardo alla trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti “Spalletti – Juventus: i contatti anticipati nel pomeriggio hanno portato alla determinazione di andare avanti su una formula contrattuale breve con opzione. Confermato: Spalletti vuole allenare la Juventus, è disposto ad accettare, ora però serve la totale quadratura. E fin qui non sono stati valutati con decisione altri profili. Il retroscena: sabato sera Comolli aveva convocato a Roma un intermediario vicino a Spalletti, facendo intendere che sarebbe stata una partita svolta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Ecco perché Tudor è stato esonerato: il rapporto con Comolli, le conferenze e lo sfogo all'Olimpico - Quando il dirigente francese ha preso il potere nella Juventus si è trovato a questo scenario: Conte era appena stato convinto a ... Lo riporta msn.com
Juve, Sabatini: 'Comolli aveva chiamato Gasp chiedendogli un motivo per prenderlo' - Secondo quanto raccontato dal giornalista Sandro Sabatini, il dg della Juventus Damien Comolli avrebbe contattato qualche settimana fa Gian Piero Gasperini chiedendogli i motivi per i quali lo avrebbe ... Secondo it.blastingnews.com