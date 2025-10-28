Sabato 1° novembre e settimana corta | la festività non incide sull’orario di lavoro di docenti e ATA né dà diritto a compensazioni
L’ 1° novembre, giorno di Tutti i Santi, è una festività riconosciuta dal calendario scolastico nazionale con sospensione delle lezioni in tutta Italia. Quest’anno, però, la data cade di sabato. Una coincidenza che non comporta effetti per le scuole con settimana corta, ma che solleva dubbi sul piano contrattuale per il personale docente e ATA: come va considerata la festività che ricade in un giorno non lavorativo? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, vaccinazioni gratuite e senza prenotazione all’Ospedale da campo degli Alpini, presidio temporaneo di salute pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Calendario scolastico: quest’anno niente ponte del 1° novembre, già c’è la settimana corta in molte scuole. Pausa lunga a Bolzano - Nel calendario scolastico nazionale, il 1° novembre resta una data fissa: la solennità di Tutti i Santi comporta la sospensione delle lezioni in tutto il Paese. Da orizzontescuola.it
"Il sabato di Rainews", i fatti, gli approfondimenti e i personaggi della settimana - Il Sabato di Rainews”, il programma in onda ogni sabato mattina, dalle ore 10. Si legge su rainews.it