Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’analisi del giornalista. Sul suo canale YouTube, il giornalista  Sandro Sabatini  ha analizzato il delicato momento della Juventus, commentando l’ esonero di Igor Tudor e tracciando lo scenario per il futuro. Sabatini ha individuato due soli profili adatti, ma ha sottolineato come il vero problema del club sia la  confusione interna alla dirigenza, che rischia di vanificare qualsiasi scelta. Secondo l’opinionista, il club non può permettersi un’altra scommessa e deve puntare su un tecnico esperto, ma solo dopo aver trovato unità d’intenti ai vertici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini: «Prima di scegliere il nuovo allenatore i dirigenti della Juventus devono mettersi d’accordo. Ma sicuramente non può essere lui!»

