Sabatini | Prima di scegliere il nuovo allenatore i dirigenti della Juventus devono mettersi d’accordo Ma sicuramente non può essere lui!

. L’analisi del giornalista. Sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il delicato momento della Juventus, commentando l’ esonero di Igor Tudor e tracciando lo scenario per il futuro. Sabatini ha individuato due soli profili adatti, ma ha sottolineato come il vero problema del club sia la confusione interna alla dirigenza, che rischia di vanificare qualsiasi scelta. Secondo l’opinionista, il club non può permettersi un’altra scommessa e deve puntare su un tecnico esperto, ma solo dopo aver trovato unità d’intenti ai vertici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini: «Prima di scegliere il nuovo allenatore i dirigenti della Juventus devono mettersi d’accordo. Ma sicuramente non può essere lui!»

Argomenti simili trattati di recente

L'analisi di Sandro Sabatini: ""L'arbitro non è andato a rivedere l'episodio al monitor, si è scritta una pagina storica. Per la prima volta c'è stata una decisione dell'arbitro VAR al posto dell'arbitraggio live. Non è così? L'arbitro non va nemmeno a rivederlo se è st - facebook.com Vai su Facebook

IL PARERE - Sabatini: "De Bruyne fuori per scelta tecnica, in carriera non gli sarà mai capitato prima" https://ift.tt/AXFZwdC - X Vai su X

Sabatini: “La Juventus farebbe bene ad andare avanti con Brambilla e prendersi una settimana di tempo per…” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato di cosa potrà succedere alla Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor: "Mi dispiace per Palladino che secondo me sarebbe ancora ... Scrive tuttojuve.com

Sabatini: 'Chivu nuovo allenatore dell'Inter dopo il no di Fabregas e il no a De Zerbi' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, l'Inter avrebbe scelto Cristian Chivu per guidare la squadra nerazzurra nella stagione 2025/26. Lo riporta it.blastingnews.com