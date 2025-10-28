Ryanair riapre la rotta Milano Bergamo Orio al Serio-Pescara

Ryanair, compagnia aerea low-cost leader in Italia, ha riattivato la rotta Pescara - Milano Bergamo per la stagione invernale 2025. Il primo volo è partito nel weekend appena trascorso. Il collegamento sarà operativo tre volte a settimana, offrendo ai viaggiatori abruzzesi e lombardi nuove. 🔗 Leggi su Milanotoday.it