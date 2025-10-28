Ryanair riapre la rotta Milano Bergamo Orio al Serio-Pescara
Ryanair, compagnia aerea low-cost leader in Italia, ha riattivato la rotta Pescara - Milano Bergamo per la stagione invernale 2025. Il primo volo è partito nel weekend appena trascorso. Il collegamento sarà operativo tre volte a settimana, offrendo ai viaggiatori abruzzesi e lombardi nuove. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
Si riapre il confronto tra Ryanair e le istituzioni del territorio per il futuro dell’aeroporto di Comiso; ieri, nella sede dell’ex Provincia di Ragusa, si è tenuto un incontro tra la compagnia aerea e il Libero Consorzio. Ryanair non chiude al ritorno, ma pone condizio - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporto d'Abruzzo, torna il volo Ryanair per Milano Bergamo - La compagnia opererà tre voli a settimana su questa rotta, nell'ambito del più ampio operativo invernale 2025. Da ansa.it
Perché Ryanair non vola da Milano a Roma (non c’entra la concorrenza di altre compagnie) - Milano, 2 ottobre 2025 – Ryanair è compagnia da sempre attentissima alla sostenibilità economica della sua attività. Si legge su ilgiorno.it
Ryanair: tre nuovi aerei a Milano per inverno 2025, obiettivo 2034 300 mln passeggeri - A partire dalla stagione invernale tre nuovi aerei entreranno in servizio, due in più a Bergamo e uno a Malpensa, per un totale di 31 aeromobili basati pari ... Come scrive adnkronos.com