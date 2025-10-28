Russia Lavrov | Pronti a garantire che non attaccheremo la Nato ma Zelensky preferisce la guerra | Serve sostegno Ue per altri 2-3 anni

Nonostante Lavrov abbia promesso garanzie alla Nato e inviti Trump a prendere sul serio i principi adottati durante il vertice di Anchorage, Zelensky rilancia la palla: "Ue garantisca sostegno finanziario" La Russia non attaccherà nessun Paese membro della Nato, ed è pronta a dimostrarlo attr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Lavrov: "Pronti a garantire che non attaccheremo la Nato", ma Zelensky preferisce la guerra: "Serve sostegno Ue per altri 2-3 anni"

