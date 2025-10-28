Russia la stanchezza del cittadino | pieno impiego salari alti ma l’ottimismo è in calo
È possibile che, a tre anni e mezzo abbondanti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, per la Russia stia arrivando quella crisi economica che finora nemmeno diciannove pacchetti di sanzioni Ue più gli innumerevoli provvedimenti Usa sono riusciti a provocare? L’ultimo report Gallup traccia un quadro in chiaroscuro e mette l’accento, più che sui fattori macroeconomici, sul sentiment dei russi, che in effetti sembra essere più prudente, o meno ottimista, che nel recentissimo passato. Nel 2022, subito dopo l’inizio dell’invasione, l’economia russa subì una drastica contrazione e il rublo sembrò destinato a un crollo senza rimedio. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
Quanto può resistere l’Ucraina? Economia dipendente dagli aiuti, crepe nella politica, stanchezza La fanteria è a corto di uomini, le aziende non hanno manodopera @martaserafini, @Corriere - X Vai su X
Nel 1917, dopo l’abdicazione dello Zar Nicola II, la Russia era ancora in guerra contro tedeschi e austro-ungarici. Il morale dei soldati era bassissimo, con tanti casi di diserzione. Il governo provvisorio decise di puntare sulle donne che volevano ancora comb - facebook.com Vai su Facebook
Economia dipendente dagli aiuti, crepe nella politica, stanchezza: quanto può resistere Kiev? - Secondo il presidente Zelensky l'Ucraina potrebbe continuare la guerra per due o tre anni. msn.com scrive
Cucinelli nel mirino, l'accusa: aggira le sanzioni sulla Russia. L'azienda: pieno rispetto delle regole - La società, fondata da un gruppo di analisti che ha come obiettivo quello di denunciare comportamenti scorretti sui mercati finanziari, ha ... Lo riporta ilgiornale.it
Brunello Cucinelli conferma "pieno rispetto" delle regole comunitarie nell'attività in Russia - Brunello Cucinelli, casa di moda quotata su Euronext Milan, "conferma con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo" ed esclude ... Si legge su borsaitaliana.it