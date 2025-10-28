È possibile che, a tre anni e mezzo abbondanti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, per la Russia stia arrivando quella crisi economica che finora nemmeno diciannove pacchetti di sanzioni Ue più gli innumerevoli provvedimenti Usa sono riusciti a provocare? L’ultimo report Gallup traccia un quadro in chiaroscuro e mette l’accento, più che sui fattori macroeconomici, sul sentiment dei russi, che in effetti sembra essere più prudente, o meno ottimista, che nel recentissimo passato. Nel 2022, subito dopo l’inizio dell’invasione, l’economia russa subì una drastica contrazione e il rublo sembrò destinato a un crollo senza rimedio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia, la stanchezza del cittadino: pieno impiego, salari alti ma l’ottimismo è in calo