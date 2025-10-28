Russia attacco ucraino alla diga di Belgorod | inondazioni e soldati in trappola

L?Ucraina ha colpito con diversi droni la diga di Belgorod, nel sud della Russia, provocando gravi inondazioni e isolando diverse unità militari di Mosca. L?attacco ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, attacco ucraino alla diga di Belgorod: inondazioni e soldati in trappola

Il Presidente ucraino #Zelensky è a #Bruxelles, partecipa al Consiglio europeo. Agli alleati chiede più armi contro la #Russia e nuove sanzioni per fermare la guerra in #Ucraina. Ma gli attacchi di #Mosca intanto non si fermano. - facebook.com Vai su Facebook

"La Russia non si limita a occupare il territorio ucraino. Sta sistematicamente rimodellando la coscienza di un’intera generazione – cancellando l’identità ucraina, militarizzando l’infanzia e creando futuri soldati per il proprio esercito." - X Vai su X

Russia, attacco ucraino alla diga di Belgorod: inondazioni e soldati di Mosca in trappola - L’Ucraina ha colpito con diversi droni la diga di Belgorod, nel sud della Russia, provocando gravi inondazioni e isolando diverse unità militari di Mosca. Scrive msn.com

L'Ucraina ha bombardato una diga in Russia, evacuazioni e allagamenti: "Colpite linee logistiche dell'invasione" - "Potrebbe collassare completamente": media e canali filogovernativi russi parlano di attacchi ripetuti con l'impiego di missili Himars e droni ... Riporta today.it

Il video cattura il momento in cui la diga nella regione russa di Belgorod viene colpita da droni ucraini - Un filmato verificato cattura il momento in cui un attacco di droni da parte delle forze ucraine provoca una breccia e l'allagamento di una diga russa. Da gamereactor.it