Inter News 24 L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, avverte la Juve alla vigilia facendo riferimento alla vittoria ottenuta contro l’Inter. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha suonato la carica. Pur riconoscendo la forza dei bianconeri (“una delle squadre migliori”), reduci dal cambio di allenatore, si aspetta una partita difficile in cui serviranno maturità e capacità di soffrire. Runjaic ha sottolineato la necessità di lavorare bene in fase difensiva, migliorare il possesso palla e rimanere concentrati al 100%. Ha ricordato l’impresa compiuta a inizio stagione vincendo a San Siro contro l’ Inter, un risultato che dà fiducia alla squadra, pronta a recitare nuovamente il ruolo di sorpresa contro un’altra big del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Runjaic avverte la Juve alla vigilia: «Abbiamo già sorpreso tutti vincendo contro l’Inter, domani ci aspettiamo questa cosa»