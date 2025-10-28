Runjaic avverte la Juve alla vigilia | Abbiamo già sorpreso tutti vincendo contro l’Inter domani ci aspettiamo questa cosa

Internews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, avverte la Juve alla vigilia facendo riferimento alla vittoria ottenuta contro l’Inter. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha suonato la carica. Pur riconoscendo la forza dei bianconeri (“una delle squadre migliori”), reduci dal cambio di allenatore, si aspetta una partita difficile in cui serviranno maturità e capacità di soffrire. Runjaic ha sottolineato la necessità di lavorare bene in fase difensiva, migliorare il possesso palla e rimanere concentrati al 100%. Ha ricordato l’impresa compiuta a inizio stagione vincendo a San Siro contro l’ Inter, un risultato che dà fiducia alla squadra, pronta a recitare nuovamente il ruolo di sorpresa contro un’altra big del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

runjaic avverte la juve alla vigilia abbiamo gi224 sorpreso tutti vincendo contro l8217inter domani ci aspettiamo questa cosa

© Internews24.com - Runjaic avverte la Juve alla vigilia: «Abbiamo già sorpreso tutti vincendo contro l’Inter, domani ci aspettiamo questa cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

runjaic avverte juve vigiliaJuve-Udinese, Runjaic avverte: "Hanno cambiato allenatore ma restano la seconda squadra più forte" - Dal nuovo allenatore della Juve allo stato di forma dell'Udinese: le parole di Runjaic in conferenza stampa ... Segnala tuttosport.com

runjaic avverte juve vigiliaPagina 1 | Juve-Udinese, Runjaic avverte: "Hanno cambiato allenatore ma restano la seconda squadra più forte" - 2 contro il Lecce, l'Udinese si prepara a sfidare la Juve, partita in programma mercoledì 29 ottobre alle 18:30 allo Juventus Stadium. Riporta tuttosport.com

Conferenza stampa Runjaic: «Juve una delle migliori squadre del campionato, abbiamo un obiettivo domani. E sul cambio di allenatore voglio dire questo» - Conferenza stampa Runjaic: «Juve una delle migliori squadre del campionato, abbiamo un obiettivo domani». Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Runjaic Avverte Juve Vigilia