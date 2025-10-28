Rugby Test Match | Zambonin Focus su prestazione ogni partita è importante

La Nazionale Italiana Maschile di rugby ha ufficialmente iniziato a Verona la preparazione in vista dell’esordio nelle Quilter Nations Series, in programma sabato 8 novembre al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Australia. Gli azzurri hanno svolto una prima giornata di lavoro intensa, divisi tra palestra e sedute di analisi video per reparti, prima di ritrovarsi nel pomeriggio al Payanini Center per la sessione collettiva in campo. Unico assente nella prima parte della giornata è stato Ange Capuozzo, aggregatosi al gruppo solo a metà mattinata. Le sfide dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

