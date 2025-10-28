Rugby Test Match | Australia i convocati in vista dell’Italia
L’Australia sarà la prima avversaria dell’Italia nei test match autunnali, sabato 8 novembre a Udine, e Joe Schmidt ha già mostrato le sue carte annunciando una lista di 34 convocati che mescola esperienza e rinnovamento. Dopo la vittoria sofferta contro il Giappone a Tokyo, il tecnico neozelandese ha confermato gran parte del gruppo visto nei test match del 2025, inserendo però alcune novità interessanti come Matt Faessler, Josh Canham, Pete Samu e Hamish Stewart, provenienti dall’Australia A. L’obiettivo dei Wallabies è consolidare la propria identità e proseguire il percorso di crescita iniziato nel Rugby Championship, in vista del nuovo ciclo tecnico guidato da Les Kiss. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una settimana di rugby: l’Italia verso i Test Match, l’ultimo turno di URC, i nuovi equilibri della Serie A Elite - X Vai su X
Allrugby Mensile. . Gonzalo Quesada sui tre test match che aspettano l’Italia il prossimo novembre nelle Autumn Nations Series - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, Test Match: Australia, i convocati in vista dell’Italia - L’Australia sarà la prima avversaria dell’Italia nei test match autunnali, sabato 8 novembre a Udine, e Joe Schmidt ha già mostrato le sue carte ... Scrive oasport.it
Rugby, Test Match: Zambonin “Focus su prestazione, ogni partita è importante” - La Nazionale Italiana Maschile di rugby ha ufficialmente iniziato a Verona la preparazione in vista dell’esordio nelle Quilter Nations Series, in ... Secondo oasport.it
England vs Australia: Rugby league Ashes predictions, team news, betting tips and odds - For the first time since 2003 England and Australia will do battle in the rugby league Ashes. Da racingpost.com