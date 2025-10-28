Rugby Test Match | Australia i convocati in vista dell’Italia

L’Australia sarà la prima avversaria dell’Italia nei test match autunnali, sabato 8 novembre a Udine, e Joe Schmidt ha già mostrato le sue carte annunciando una lista di 34 convocati che mescola esperienza e rinnovamento. Dopo la vittoria sofferta contro il Giappone a Tokyo, il tecnico neozelandese ha confermato gran parte del gruppo visto nei test match del 2025, inserendo però alcune novità interessanti come Matt Faessler, Josh Canham, Pete Samu e Hamish Stewart, provenienti dall’Australia A. L’obiettivo dei Wallabies è consolidare la propria identità e proseguire il percorso di crescita iniziato nel Rugby Championship, in vista del nuovo ciclo tecnico guidato da Les Kiss. 🔗 Leggi su Oasport.it

