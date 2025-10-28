rubicone che riscatto montorio cede 3 0

Sorride la galassia della pallavolo maschile cesenate, con la Sab Group Rubicone in Volley che lo scorso fine settimana ha dominato la sfida casalinga contro Montorio Volley imponendosi con un netto 3-0. I ragazzi di coach Mascetti hanno mostrato sin dai primi scambi grande determinazione e concentrazione, mantenendo sempre il controllo del match e concedendo pochissimo agli avversari. Una prestazione convincente che arriva dopo la sconfitta per 3-2 di Osimo e soprattutto in vista della trasferta di Ferrara in programma sabato prossimo contro la Cavallino 4 Torri. La partita. Mascetti schiera Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Morrone e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in banda, Ferraro libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

