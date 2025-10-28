Ruba tonno e olio per 140 euro al Carrefour di via Tiraboschi | 36enne in manette

Bergamo. Ha tentato di rubare scatolette di tonno e una bottiglia d’olio per un valore totale di 140 euro, ma è stato bloccato dalla direttrice del supermercato e arrestato dai carabinieri. M.L., marocchino di 36 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con in tasca un diploma in meccatronica conseguito in Italia, è entrato in azione nel primo pomeriggio di sabato 24 ottobre. Spinto dai morsi della fame, è entrato nel Carrefour di via Tiraboschi e si è messo a girare tra gli scaffali. Il personale addetto alla sorveglianza lo ha tenuto d’occhio e lo ha visto mentre si nascondeva addosso numerose scatolette di tonno e una bottiglia di olio d’oliva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ruba tonno e olio per 140 euro al Carrefour di via Tiraboschi: 36enne in manette

