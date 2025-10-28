Ruba sigarette e gratta e vinci al bar della stazione

É finita con una denuncia per furto aggravato per un 25enne cittadino siriano.Il giovane infatti ha forzato la porta di ingresso del bar della stazione di Domodossola di notte, mentre il locale era chiuso, e si è impossessato di sigarette e gratta e vinci per circa 200 euro di valore.I. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

