Ruba gli occhiali a una donna e le sferra un pugno | arrestato

Un uomo di 44 anni, cittadino straniero, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Calcinaia per resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni nei confronti di una donna. L’episodio è avvenuto nella notte dello scorso 19. 🔗 Leggi su Pisatoday.it