Ruba dei salami e li nasconde in una busta e nei pantaloni | denunciato

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato visto da un cliente, che ha subito avvisato il responsabile del supermercato, mentre nascondeva alcuni salami all’interno dei pantaloni. I Carabinier ne hanno recuperati 10 del valore di quasi 150 euro denunciando all’Autorità Giudiziaria il presunto responsabile del tentativo di furto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

