Ruba birra al supermercato e spruzza spray urticante contro il personale

Prima ha rubato in un supermercato, poi ha usato lo spray urticante contro l'addetto alla sicurezza. Per questo un giovane di 21 anni è stato arrestato.È successo nel centro storico, dove il ragazzo ha preso dagli scaffali alcune bottiglie di birra. Avviatosi verso l'uscita senza pagare, è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

