Roveleto dal 29 ottobre l’ufficio postale torna operativo nella sua sede
L’ufficio postale di Roveleto di Cadeo tornerà il 29 ottobre, disponibile nella sua sede abituale sulla via Emilia, dopo i lavori interni finalizzati al ripristino degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale, necessari dopo il crimine che ha subito l’ufficio. Per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
