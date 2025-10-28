Roveleto dal 29 ottobre l’ufficio postale torna operativo nella sua sede

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Roveleto di Cadeo tornerà il 29 ottobre, disponibile nella sua sede abituale sulla via Emilia, dopo i lavori interni finalizzati al ripristino degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale, necessari dopo il crimine che ha subito l’ufficio. Per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

roveleto 29 ottobre l8217ufficioRoveleto, dal 29 ottobre l’ufficio postale torna operativo nella sua sede - L'ufficio era stato chiuso il 20 settembre a seguito del danneggiamento dello sportello bancomat, fatto salta ... Secondo ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Roveleto 29 Ottobre L8217ufficio