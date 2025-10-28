ABBONATI A DAYITALIANEWS Riqualificazione del litorale e nuove strategie per la mobilità cittadina. Durante una seduta itinerante della Terza Commissione Consiliare del Comune di Catania, presieduta dal consigliere Giovanni Curia, con la partecipazione dell’ Assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, sono stati illustrati gli interventi strategici messi in campo dall’Amministrazione per la riqualificazione del litorale urbano e il miglioramento della mobilità cittadina. L’assessore Parisi ha esposto un quadro complessivo delle opere approvate dalla Giunta, evidenziando l’ impegno del sindaco Enrico Trantino nel reperimento dei finanziamenti necessari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rotolo-Ognina: la III Commissione Consiliare incontra l’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi