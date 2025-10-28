Rossella Leone ospite del Monday Night di Vincenzo Canzone

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poker di puntate per Monday Night, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial. Anche il quarto appuntamento del format ideato e condotto da Vincenzo Canzone ha confermato la crescita costante di un progetto dallo stile e dai toni innovativi, capace di rivoluzionare il modo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Quarta puntata con ospite Rossella Leone al Monday Night di Vincenzo Canzone - Come in ogni episodio di Monday Night, il dialogo si è arricchito della presenza di altri ospiti in collegamento. Si legge su blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Rossella Leone Ospite Monday