Rossella Leone ospite del Monday Night di Vincenzo Canzone
Poker di puntate per Monday Night, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial. Anche il quarto appuntamento del format ideato e condotto da Vincenzo Canzone ha confermato la crescita costante di un progetto dallo stile e dai toni innovativi, capace di rivoluzionare il modo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Quarta puntata con ospite Rossella Leone al Monday Night di Vincenzo Canzone - Come in ogni episodio di Monday Night, il dialogo si è arricchito della presenza di altri ospiti in collegamento. Si legge su blogsicilia.it