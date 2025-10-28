Rossella Benedetti eletta Presidente del Comitato Donne CES | focus su parità retributiva e diritti delle lavoratrici
La Uil Scuola Rua ha ottenuto un importante riconoscimento a livello europeo con l'elezione all'unanimità di Rossella Benedetti alla presidenza del Comitato Donne della Confederazione Europea dei Sindacati (CES). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Ieri al teatro comunale "Rossella Falk", lo spettacolo inaugurale di PRIME PAGINEaCOLORI. Un bellissimo pomeriggio dedicato ai bambini - facebook.com Vai su Facebook