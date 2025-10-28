Rosi | Io tra ring e preghiere la religione mi ha aiutato La mia boxe fermava l' Italia
L'ex campione del mondo dei pesi superwelter: "Stavo per fare il calciatore. Il doping? Io ho sempre giocato pulito. Dopo la sconfitta contro Loyd Honeyghan, alle 4 del mattino ero a correre. Aquino girava per Perugia con la cintura e mi dava la carica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Per chi corre tra lavoro e vita personale, ma vuole essere impeccabile La Mannish Silver Fringe trasforma ogni look in pochi secondi: audace, modulabile e sempre elegante. ?Design pensato per chi non ha tempo da perdere, ma non vuole rinunciare a - facebook.com Vai su Facebook