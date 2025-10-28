Rosemary’s Baby la spiegazione del finale del cult di Roman Polanski

Il finale di Rosemary’s Baby contribuisce a consolidarne la fama come uno dei migliori film horror di tutti i tempi e lascia lo spettatore con un brivido finale. Basato sul romanzo di Ira Levin, Rosemary’s Baby vede Mia Farrow nei panni dell’aspirante madre Rosemary Woodhouse, che si trasferisce in un vecchio condominio in stile rinascimentale a New York City chiamato Bramford con il marito manipolatore Guy (John Cassavetes). Dopo essere rimasta incinta, Rosemary inizia a sospettare dei suoi vicini e crede che abbiano intenzioni malvagie nei confronti del suo bambino non ancora nato, spingendola a lottare per riprendere il controllo mentre tutti le dicono che è solo frutto della sua immaginazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

