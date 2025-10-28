Rosari Biancaneve e Berghain | Rosalía come non l'avevamo mai vista

Rosalía è tornata: è appena uscito il nuovo video, Berghain, che anticipa il prossimo album Lux. Il nuovo singolo non somiglia a nulla di ciò che abbiamo ascoltato in precedenza: è dominato dall’orchestra, che accompagna il brano in un crescendo travolgente, e vanta la partecipazione di Björk e Yves Tumor. Il video riflette questo cambiamento di immagine, dimostrando l’amore della cantante e dello stylist José Carayol per la moda vintage e per i pezzi d’archivio. I sandali rosario nel video di Berghain. Nel video di Berghain segue Rosalía prima in una serie di attività quotidiane – stirare, pulire, andare dal medico – e poi nelle sue fantasie. 🔗 Leggi su Amica.it

