Rosalia pubblica il nuovo singolo Berghain feat. Björk & Yves Tumor, accompagnato dal videoclip. È disponibile in digitale Berghain feat. Björk & Yves Tumor, il nuovo singolo dell’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalia, che anticipa il suo innovativo quarto album in studio, Lux (Columbia Records), in uscita il 7 novembre e disponibile in pre-order. Berghain è un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, si muove tra una delicata introspezione e una travolgente potenza cinematografica, bilanciando intimità e grandiosità in un mondo che appare al tempo stesso profondamente personale e sconfinato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Rosalia pubblica il singolo Berghain feat. Bjork e Yves Tumor, il video

