Roomba crisi senza fine | crollo in Borsa dopo un’offerta low cost

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Roomba rischiano di scomparire? La società iRobot, produttrice degli elettrodomestici dedicati alla pulizia della casa, ha perso un terzo del proprio valore in Borsa nel giro di 24 ore. Tutto a causa di un’offerta, rimasta segreta, presentata da un’altra società per il suo acquisto. Le cifre sarebbero state, però, nettamente più basse rispetto al valore di scambio in Borsa. Ma anche a quelle dell’accordo poi saltato tra iRobot e Amazon. Nel 2022 il colosso guidato da Jeff Bezos aveva offerto ben 1,7 miliardi di dollari. Le trattative sono andate avanti per oltre un anno, salvo poi naufragare definitivamente a inizio 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

