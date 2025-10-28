Roma Vittorio Sgarbi in tribunale per udienza su amministratore di sostegno
(LaPresse) Vittorio Sgarbi è arrivato al Tribunale Civile di Roma per partecipare a un’udienza davanti alla giudice Paola Scorza, della nona sezione. La seduta servirà a valutare l’eventuale nomina di un amministratore di sostegno per il critico d’arte ed ex Sottosegretario alla Cultura. L’istanza è stata avanzata dalla figlia Evelina Sgarbi, assistita dall’avvocato Lorenzo Iacobbi. La giudice, attraverso l’istruttoria, dovrà stabilire se Sgarbi è in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi. Il critico d’arte è giunto al tribunale a bordo di un van nero dall’ingresso di via Lepanto, suscitando l’attenzione dei presenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Piazza Vittorio diventa palcoscenico globale per i diritti: Tierra, Techo, Trabajo. ?150 delegati da tutto il mondo, cultura, dibattiti, musica, cinema (con #SabinaGuzzanti) e i sapori delle comunità migranti con @SlowFoodRoma. Un ponte tra culture, pe - X Vai su X
Parola Popolare | 22–24 ottobre – Giardini di Piazza Vittorio, Roma In questi giorni, oltre 150 delegati dei movimenti popolari da tutto il mondo si incontrano a Spin Time per confrontarsi sulle tre T – Terra, Tetto e Lavoro. E da quei dialoghi nasce Parola Popola - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Sgarbi al tribunale civile di Roma per l'udienza sull'amministratore di sostegno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vittorio Sgarbi al tribunale civile di Roma per l'udienza sull'amministratore di sostegno ... tg24.sky.it scrive
Roma, Vittorio Sgarbi in tribunale per udienza su amministratore di sostegno - (LaPresse) Vittorio Sgarbi è arrivato al Tribunale Civile di Roma per partecipare a un’udienza davanti alla giudice Paola Scorza, della nona ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Amministratore di sostegno per Sgarbi? Il critico d'arte in tribunale - Vittorio Sgarbi, a bordo di un Van nero, è arrivato in tribunale civile, a Roma, dove - Come scrive msn.com