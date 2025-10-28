(LaPresse) Vittorio Sgarbi è arrivato al Tribunale Civile di Roma per partecipare a un’udienza davanti alla giudice Paola Scorza, della nona sezione. La seduta servirà a valutare l’eventuale nomina di un amministratore di sostegno per il critico d’arte ed ex Sottosegretario alla Cultura. L’istanza è stata avanzata dalla figlia Evelina Sgarbi, assistita dall’avvocato Lorenzo Iacobbi. La giudice, attraverso l’istruttoria, dovrà stabilire se Sgarbi è in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi. Il critico d’arte è giunto al tribunale a bordo di un van nero dall’ingresso di via Lepanto, suscitando l’attenzione dei presenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Vittorio Sgarbi in tribunale per udienza su amministratore di sostegno