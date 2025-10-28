Francesco Totti e Luciano Spalletti sono i nuovi protagonisti dello spot di Amaro Montenegro. Nel corso di un evento a Milano, l’ex capitano della Roma ha parlato del suo rapporto con il tecnico ai microfoni di Sky Sport: “ C’è stata una grande amicizia, è un piacere essersi ritrovati. Ci siamo rivisti, confrontati e siamo contenti. Se ci siamo mai chiariti veramente? Ancora no, però avremo modo penso, questa è una cosa secondaria perché sono passati tantissimi anni e le cose vanno messe da parte “. Totti: “Dybala fa la differenza”. A Totti è stato chiesto anche se Spalletti può essere l’uomo giusto per la panchina della Juventus: “ Da quello che sento è uno dei candidati, penso che a Juve farebbe un grande acquisto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Totti: “L’obiettivo deve essere la Champions”