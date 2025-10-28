Roma slitta il blocco dei veicoli Euro 4 e Euro 5

Slitta il blocco dei veicoli Euro 4 e 5 a Roma. La Giunta regionale del Lazio ha infatti approvato, su proposta dell’ assessora all’Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al traffico veicolare nel territorio di Roma Capitale, con decorrenza dal primo novembre 2025. “Grazie all’intervento di aggiornamento del Piano regionale della qualità dell’aria – viene spiegato dalla Regione – approvato nei mesi scorsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, è stato possibile evitare la temuta tagliola del blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5 diesel prevista dal Piano originario della Giunta Zingaretti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

