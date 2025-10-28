Roma si ragiona sul rinnovo di Dybala | le parti vogliono continuare insieme

A gennaio il ds della Roma Frederic Massara avrà diversi dossier delicati sul tavolo, a partire dai contratti in scadenza di Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala. Se per i primi tre la situazione è ancora in fase di valutazione, nel caso dell’argentino sembra esserci un desiderio comune di proseguire insieme anche dopo giugno. A breve l’incontro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il dialogo tra la Roma e l’entourage del numero 21 è pronto a riaprirsi nelle prossime settimane. Dybala, dopo un periodo di riflessione, voleva testare la sua tenuta fisica e il ruolo nel progetto di Gasperini, mentre il club stava valutando l’impatto economico di un rinnovo importante, consapevole però del valore simbolico che la Joya rappresenta per tifosi e sponsor. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

