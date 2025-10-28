Roma sesso a pagamento con recensioni online | arrestata maitresse cinese
Roma, 28 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana hann o arrestato, in flagranza di reato, una 60enne di origini cinesi, gravemente indiziata del reato di sfruttamento della prostituzione. Nel corso di un servizio di pattuglia nel quartiere Appio Latino, i militari hanno notato due uomini uscire da un appartamento, già segnalato come luogo di incontri a sfondo sessuale, pubblicizzato anche su diversi siti di incontri online, con tanto di recension i da parte dei clienti. Ascoltati dai militari, i due hanno riferito di aver pagato u na somma di denaro in cambio di prestazioni sessuali consumati con una donna all'interno dell'appartamento.
