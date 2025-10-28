In questa prima parte di stagione la Roma ha avuto un rendimento impeccabile in trasferta, mentre i problemi sono arrivati con le gare casalinghe. Sono già quattro le sconfitte allo Stadio Olimpico, con i giallorossi che cercheranno un’inversione di tendenza nella gara di mercoledì contro il Parma. Proprio di questo problema tra le mura amiche ha parlato Ubaldo Righetti, intervenuto a Radio Romanista. Queste le sue parole: “ È un tema di grande riflessione. Con l’Inter, nel secondo tempo gli avversari hanno fatto fatica. Col Torino è stata una gara passiva. Lo stesso in Europa col Plzen. Io non credo che possa essere la formazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Righetti: “Sconfitte all’Olimpico? È un tema di grande riflessione”