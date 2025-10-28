Roma riciclaggio e reati fiscali nella ristorazione e logistica | sequestri per oltre 93 milioni di euro

Maxi operazione della Guardia di Finanza dei Comandi Provinciali di Roma e Viterbo contro il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale nei settori della ristorazione, della logistica e dei servizi alle imprese. Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri stanno eseguendo due distinte ordinanze di sequestro preventivo nei confronti di 244 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, di denaro e beni per un valore complessivo di oltre 93 milioni di euro. I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Roma, rientrano in due procedimenti penali che ipotizzano, a vario titolo, reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa o infedele dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, indebita compensazione, nonché detenzione e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, riciclaggio e reati fiscali nella ristorazione e logistica: sequestri per oltre 93 milioni di euro

