Roma-Parma probabili formazioni | diversi ballottaggi per Gasperini

È un periodo decisamente intenso per la Roma di Gasperini, che dopo la vittoria di domenica contro il Sassuolo tornerà in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Nella nona giornata i giallorossi affronteranno il Parma, con fischio d’inizio fissato per domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18.30, allo Stadio Olimpico. Per i capitolini l’obiettivo è riuscire a portare a casa altri tre punti per dare continuità e mantenersi in vetta alla classifica. Roma-Parma, le probabili formazioni. Dopo il 3-5-2 visto con il Sassuolo, la Roma potrebbe tornare al 3-4-2-1: davanti alla certezza Svilar dovrebbe essere confermata la linea difensiva utilizzata dall’inizio contro il Sassuolo, con Celik e Ndicka come braccetti e Mancini da perno centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Parma, probabili formazioni: diversi ballottaggi per Gasperini

