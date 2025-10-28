Roma-Parma i convocati di Gasperini | Angelino unico assente

Nuova vigilia per la Roma, in un periodo in cui il tempo per rimuginare sulle sconfitte o crogiolarsi sulle vittorie davvero non c’è. Il successo contro il Sassuolo ha ridato fiducia e serenità dopo gli schiaffi ricevuti da Inter e Viktoria Plzen, ed ora è tempo di sfatare il tabù Olimpico affrontando nella maniera giusta un Parma ostico e compatto nelle ultime uscite, che faticherà a fare gol ma che è altrettanto bravo a non prenderlo. Importante vincere per presentarsi poi al big match di San Siro con il Milan da capolista e con il morale a mille, e Gasperini avrà quasi tutti a sua disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

