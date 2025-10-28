Dopo la trasferta di Genova, anche quella di Roma sarà off-limits per parte della tifoseria del Parma. In vista della sfida contro i giallorossi, in programma domani alle 18:30 allo Stadio Olimpico, la Prefettura della Capitale ha infatti emanato un’ordinanza che vietata la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia emiliana. Il motivo. La decisione arriva in seguito a una segnalazione del Questore di Roma, che ha ricordato gli episodi di tensione avvenuti lo scorso febbraio, dopo il match al Tardini, quando un gruppo di ultras emiliani si rese protagonista di un’aggressione ai danni di alcuni sostenitori giallorossi in attesa del pullman per il ritorno nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Parma, divieto di trasferta per i tifosi ducali residenti nella provincia emiliana