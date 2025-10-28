Roma-Parma divieto di trasferta per i tifosi ducali residenti nella provincia emiliana
Dopo la trasferta di Genova, anche quella di Roma sarà off-limits per parte della tifoseria del Parma. In vista della sfida contro i giallorossi, in programma domani alle 18:30 allo Stadio Olimpico, la Prefettura della Capitale ha infatti emanato un’ordinanza che vietata la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia emiliana. Il motivo. La decisione arriva in seguito a una segnalazione del Questore di Roma, che ha ricordato gli episodi di tensione avvenuti lo scorso febbraio, dopo il match al Tardini, quando un gruppo di ultras emiliani si rese protagonista di un’aggressione ai danni di alcuni sostenitori giallorossi in attesa del pullman per il ritorno nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Roma #viabilità #Atac Domani all'Olimpico si gioca Roma-Parma, il piano mobilità. Diciotto le linee bus che raggiungono l'area del Foro Italico - X Vai su X
? Ultimi posti disponibili per spingere la Roma contro il Parma - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Parma, trasferta vietata ei residenti della provincia di Parma. Il comunicato - Domani alle 18:30 la Roma affronterà il Parma allo stadio Olimpico, nel match valido per l... marione.net scrive
Vietata la trasferta ai tifosi ducali residenti nella provincia di Parma: le ultime - Anche a Roma, dopo Genova, la squadra di Cuesta dovrà fare a meno dei suoi sostenitori. Scrive ilromanista.eu
Parma a Roma (ancora) senza tifosi: vietata la vendita ai residenti della provincia - Dopo Genova, il Parma dovrà fare a meno dei suoi tifosi anche a Roma. Da tuttomercatoweb.com