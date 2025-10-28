Roma non è città per le donne costrette a scegliere il part time per coniugare famiglia e lavoro

Romatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati sulla crescita del lavoro a Roma nel 2024 sono stati i migliori degli ultimi dieci anni. I numeri non mentono e, secondo le statistiche, la Capitale ha superato i livelli pre covid. Ci sono, ovviamente, anche delle ombre. Non solo l’aumento dei neet, ovvero quelle persone che non studiano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, la mostra sulle donne ebree che hanno influenzato il mondo: da Elsa Morante a Franca Valeri ed Estée Lauder - Elsa Morante ha sempre sperato che nessun biografo si interessasse alla sua vita. Lo riporta ilmessaggero.it

Donne e potere: a Roma l'evento per raccontare la leadership al femminile - Storie di successo, ma sopratutto di lavoro e responsabilità. Scrive ilmessaggero.it

Donne: Roma, l’8 settembre inaugurazione della mostra temporanea di Giove “Bellezza e armonia a ispirare la pace” - shirt raccontano la capacità e la forza di rigenerazione delle donne. Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 232 Citt224 Donne