Roma non è città per le donne costrette a scegliere il part time per coniugare famiglia e lavoro
I dati sulla crescita del lavoro a Roma nel 2024 sono stati i migliori degli ultimi dieci anni. I numeri non mentono e, secondo le statistiche, la Capitale ha superato i livelli pre covid. Ci sono, ovviamente, anche delle ombre. Non solo l’aumento dei neet, ovvero quelle persone che non studiano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Segui in diretta streaming la gara di oggi ISCRIVITI AL CANALE UFFICIALE DEL ROMA CITY FC e guarda il match contro il Monti Prenestini 1919: https://www.youtube.com/live/fPcb9p2SUoM - facebook.com Vai su Facebook
Roma, la mostra sulle donne ebree che hanno influenzato il mondo: da Elsa Morante a Franca Valeri ed Estée Lauder - Elsa Morante ha sempre sperato che nessun biografo si interessasse alla sua vita. Lo riporta ilmessaggero.it
Donne e potere: a Roma l'evento per raccontare la leadership al femminile - Storie di successo, ma sopratutto di lavoro e responsabilità. Scrive ilmessaggero.it
Donne: Roma, l’8 settembre inaugurazione della mostra temporanea di Giove “Bellezza e armonia a ispirare la pace” - shirt raccontano la capacità e la forza di rigenerazione delle donne. Come scrive agensir.it