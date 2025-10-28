Roma Ndicka | Incredibile la passione della gente ti coinvolge in ogni momento

Sulla scia della scorsa stagione dal momento dell’arrivo di Ranieri, la Roma continua ad avere un rendimento difensivo da top d’Europa. Del pacchetto arretrato giallorosso Ndicka è uno dei pilastri, essendosi guadagnato questo status con prestazioni importanti a ripetizione. L’ivoriano ha rilasciato un’intervista a Idealista, dove ha parlato della sua esperienza nella Capitale: “Devo dire che tra i diversi impegni sportivi, partite con il Club e la nazionale, è difficile ritagliarmi del tempo per visitare la città, ma naturalmente da quando sono qui alcune passeggiate per le via di Roma me le sono concesse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ndicka: “Incredibile la passione della gente, ti coinvolge in ogni momento”

FORMAZIONE UFFICIALE AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Tsimikas; Bailey, El Aynaoui; Dybala. DAJE ROMA DAJE! - facebook.com Vai su Facebook

Voti #RomaInter Roma Svilar 5.5; Hermoso 6 Mancini 6.5 Ndicka 5; Celik 6.5 M. Konè 7 Cristante 6 Wesley 6.5; Soulè 6.5 Lo. Pellegrini 6; Dybala 6.5 Subs Dovbyk 6 Ziolkowski 6.5 Bailey sv Baldanzi sv E. Ferguson sv Arb. Massa 5: arbitra bene ma manca se - X Vai su X

Ndicka: "Di Roma mi stupisce la passione dei tifosi. È un amore autentico" - Le parole del difensore a Idealista: "Si percepisce il trasporto in ogni momento e in ogni situazione. Da ilromanista.eu

Europa League, la Roma vince a Nizza. Finisce 2-1, decidono Ndicka e Mancini - Sono due le italiane impegnate quest’anno nella competizione, Bologna e Roma, e sono stati proprio i giallorossi a scendere in campo per ... tg24.sky.it scrive

Europa League, Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini fanno sorridere Gasperini - Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo della Roma di Gasperini che nella prima giornata di Europa League si è imposta 2- Scrive sportmediaset.mediaset.it