Roma Ndicka | Incredibile la passione della gente ti coinvolge in ogni momento

Sulla scia della scorsa stagione dal momento dell’arrivo di Ranieri, la Roma continua ad avere un rendimento difensivo da top d’Europa. Del pacchetto arretrato giallorosso Ndicka è uno dei pilastri, essendosi guadagnato questo status con prestazioni importanti a ripetizione. L’ivoriano ha rilasciato un’intervista a Idealista, dove ha parlato della sua esperienza nella Capitale: “Devo dire che tra i diversi impegni sportivi, partite con il Club e la nazionale, è difficile ritagliarmi del tempo per visitare la città, ma naturalmente da quando sono qui alcune passeggiate per le via di Roma me le sono concesse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

