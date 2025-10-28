A Roma le operazioni interforze per la demolizione di una villa riconducibile al clan Sinti, in via Arzachena, al Casilino, sono scattate all’alba. Sotto la regia di un dirigente della Questura di Roma, personale degli uffici territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, con Vigili del fuoco e Polizia locale, sono state avviate le attività di accesso al comprensorio immobiliare residenziale abusivo in zona Casilino, con attenzione rivolta a due cespiti immobiliari. All’interno, anche alla luce di precedenti censimenti effettuati con il supporto della Sala operativa sociale del Comune di Roma, erano stati censiti e sono stati trovati alcuni nuclei familiari composti da adulti e minori, a cui sarà data l’assistenza alloggiativa necessaria in conformità ai presupposti di legge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, le immagini dentro villa del clan Sinti al Casilino