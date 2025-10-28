Roma la studentessa che cade dal tetto del liceo occupato Albertelli | Non ci hanno fatto entrare per il sopralluogo

Una ragazza è precipitata dal tetto del liceo classico Pilo Albertelli di Roma mentre la scuola era sotto occupazione. Lei, classe 2009 e al quarto anno, è ricoverata in ospedale: ha riportato fratture dopo la caduta. Ma intanto la dirigente scolastica Rosa Palmiero accusa: «Quella ragazza poteva morire, abbiamo sfiorato la tragedia, e la scuola continua ad essere occupata». L’istituto è occupato dal 20 ottobre. La studentessa e la scuola occupata. La storia la racconta oggi Il Messaggero. La ragazza dovrà fare ancora qualche giorno di ospedale e poi la convalescenza a casa. Poche ore dopo l’accaduto la preside ha pubblicato una nota in cui chiedeva ai genitori dei minorenni di esercitare la « responsabilità genitoriale richiamando gli studenti minori, impedendo loro di perseverare nell’occupazione». 🔗 Leggi su Open.online