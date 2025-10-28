Roma la studentessa che cade dal tetto del liceo occupato Albertelli | Non ci hanno fatto entrare per il sopralluogo
Una ragazza è precipitata dal tetto del liceo classico Pilo Albertelli di Roma mentre la scuola era sotto occupazione. Lei, classe 2009 e al quarto anno, è ricoverata in ospedale: ha riportato fratture dopo la caduta. Ma intanto la dirigente scolastica Rosa Palmiero accusa: «Quella ragazza poteva morire, abbiamo sfiorato la tragedia, e la scuola continua ad essere occupata». L’istituto è occupato dal 20 ottobre. La studentessa e la scuola occupata. La storia la racconta oggi Il Messaggero. La ragazza dovrà fare ancora qualche giorno di ospedale e poi la convalescenza a casa. Poche ore dopo l’accaduto la preside ha pubblicato una nota in cui chiedeva ai genitori dei minorenni di esercitare la « responsabilità genitoriale richiamando gli studenti minori, impedendo loro di perseverare nell’occupazione». 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
"La Bmw correva credo a circa 180-200 chilometri orari e la marmitta faceva un rumore assordante" Parla Roberto Del Buono, testimone oculare dell'incidente stradale in cui è morta la ventenne Beatrice Bellucci, studentessa di Giurisprudenza a Roma Tre ed - facebook.com Vai su Facebook
Roma, la studentessa che cade dal tetto del liceo occupato Albertelli: «Non ci hanno fatto entrare per il sopralluogo» - La ragazza dovrà fare ancora qualche giorno di ospedale e poi la convalescenza a casa. Si legge su open.online
Roma, studentessa precipita dal tetto del liceo Albertelli durante l'occupazione: voleva recuperare un pallone - Sono da poco passate le due della notte tra sabato e domenica, ma nel liceo classico Pilo Albertelli di Roma sono ancora tutti svegli: c’è l’occupazione, e il clima è ... Scrive ilmessaggero.it
Studentessa cade nel seminterrato del cortile, paura al liceo Albertelli di Roma - La ragazza sarebbe precipitata nel tentativo di recuperare un pallone. Da rainews.it