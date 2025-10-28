Roma in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane

Si è tenuto in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane, con Pulcinella, Colombina, dame e cavalieri in costumi tipici. I partecipanti, arrivati da diverse città italiane, hanno percorso Via della Conciliazione per attraversare la Porta Santa di San Pietro, anche se l’evento non compare nel calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane

