Roma in crisi di gol Dovbyk e Ferguson in partenza Il sogno è Zirkzee Occhi su David e Kalimuendo

Gasperini vorrebbe l'ex Bologna scontento in Premier. Fari puntati anche sui giovani Pellegrino ed Ekathor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma in crisi di gol, Dovbyk e Ferguson in partenza. Il sogno è Zirkzee. Occhi su David e Kalimuendo

Roma, attacco in crisi: ipotesi cessione per Dovbyk e Ferguson? - Che l'attacco della Roma sia in crisi nera, non ci sono ormai dubbi: solamente una rete messa a referto tra Dovbyk e Ferguson, segnata dall’ucraino nella ... Secondo europacalcio.it

VIDEO - Trigoria, Roma al lavoro. Ferguson e Dovbyk in gol verso il Parma - La squadra di Gasperini è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini a due giorni dal match. Riporta ilromanista.eu

