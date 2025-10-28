Roma il retail cambia mappa | Prati e Gregorio VII in ascesa

L'analisi di CBRE, leader globale nei servizi e nella consulenza in real estate commerciale, ridisegna il retail a Roma: il futuro non vive solo nelle vie più note, ma in una città che cambia tra domanda dei brand e turismo in crescita. La trasformazione del Retail High Street è già in atto.

