Roma demolizione di una sontuosa villa abusiva del clan Sinti

Sulla costruzione abusiva pendeva un'ordinanza di demolizione dal 2001, anno in cui la costruzione era stata edificata.

