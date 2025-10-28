Roma demolita villa abusiva di un clan Sinti

Una sontuosa villa su due piani, con ampi spazi interni, doppi saloni con colonne e capitelli intarsiati, lampadari dorati e dettagli di una ricchezza ostentata è stata abbattuta a Roma, 24 anni dopo l'ordinanza di demolizione. Completamente abusiva, apparteneva alla famiglia Komarov, un clan nomade originario dei Balcani. Una famiglia nota alle forze dell'ordine. Alcuni dei suoi rappresentanti erano stati coinvolti a inizio 2024 nella morte di Alexandru Ivan, un 14enne ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri, dopo una rissa in un bar Questa abitazione, oltre che abusiva, era diventata una centrale di spaccio nel quartiere di Rocca Cencia, estrema periferia a sud est di Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

