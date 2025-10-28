Sabato 8 novembre, Roma per la prima volta dedicherà un’intera giornata a una delle specialità simbolo dello street food capitolino, che per essere perfetto “deve fare il telefono”: il supplì. La Festa del Supplì, evento finanziato dal Municipio XV, si svolgerà nella suggestiva cornice di Ponte Milvio, ai piedi della famosa Torretta Valadier. Un evento gratuito e aperto a tutti. L’iniziativa, che celebra un protagonista capace di raccontare la tradizione gastronomica romana in un solo morso, sarà gratuita e aperta a tutti. L’evento inizierà alle 12:00 e continuerà fino alle 22:00. Il lungotevere si trasformerà in un percorso di degustazione itinerante, dove i supplì saranno preparati a regola d’arte dai ristoranti più celebri del panorama culinario romano, tra cui: 180gr Pizzeria, I Fritti di Sora Milvia, La Casa del Supplì, La Gatta Mangiona, Pizza e Bolle, Supplizio, Trapizzino, Gli Eroi della Pizza e Sancho. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma celebra il suo street food più amato: a Ponte Milvio la prima Festa del Supplì