Roma Bailey pronto a prendersi la scena
Dopo la vittoria al Mapei Stadium, Leon Bailey ha lasciato dietro di sé più che una semplice prestazione: la sensazione di un calciatore che pretende sempre qualcosa in più da se stesso. « Potevo fare meglio, non sono soddisfatto », ha ammesso con sincerità dopo la partita. Parole che raccontano ambizione e fame, quelle di chi non si accontenta di fare il minimo ma vuole spingersi oltre. Bailey non è arrivato a Roma per restare nell’ombra, ma per convincere il club a investire su di lui: 22 milioni di euro per riscattarlo dall’Aston Villa. Il messaggio è chiaro: vuole lasciare un’impronta e diventare uno dei protagonisti di questa Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
