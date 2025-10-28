Roma Bailey pronto a prendersi la scena

Sololaroma.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria al Mapei Stadium, Leon Bailey ha lasciato dietro di sé più che una semplice prestazione: la sensazione di un calciatore che pretende sempre qualcosa in più da se stesso. « Potevo fare meglio, non sono soddisfatto », ha ammesso con sincerità dopo la partita. Parole che raccontano ambizione e fame, quelle di chi non si accontenta di fare il minimo ma vuole spingersi oltre. Bailey non è arrivato a Roma per restare nell’ombra, ma per convincere il club a investire su di lui: 22 milioni di euro per riscattarlo dall’Aston Villa. Il messaggio è chiaro: vuole lasciare un’impronta e diventare uno dei protagonisti di questa Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma bailey pronto a prendersi la scena

© Sololaroma.it - Roma, Bailey pronto a prendersi la scena

Argomenti simili trattati di recente

Bailey, il padre: «Farà tornare la Roma a vette inimmaginabili. Preparate i pop corn…» - Bailey, il padre: «Farà tornare la Roma a vette inimmaginabili. Si legge su calcionews24.com

roma bailey pronto prendersiTrigoria, Bailey è pronto. Gasperini ora cambia - Due dati sorprendenti allo stesso modo, perché forse nessuno poteva immaginare una partenza così posi ... Da ilromanista.eu

Bailey, 50 giorni dopo: il viaggio del barbiere, il mare, la famiglia. Ora è pronto a prendersi la Roma - Il ragazzo scalpita, non vede l’ora di poter finalmente lavorare con Gasp e con i compagni che sta vedendo solamente nello spogliatoio. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Bailey Pronto Prendersi