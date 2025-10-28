Sono in corso a Roma le operazioni preliminari per l’inizio della demolizione di una sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia di origine Sinti dei Komarov, in via Arzachena 32, nella zona di Finocchio. Il manufatto era diventato una centrale di spaccio di droga. Alcuni appartenenti alla famiglia Komarov erano stati coinvolti nell’omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni ucciso a colpi di pistola nel comune di Monte Compatri, la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2024. Secondo quanto apprende LaPresse, sulla costruzione abusiva pendeva un’ordinanza di demolizione dal 2001, anno in cui il manufatto era stato edificato abusivamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, al via la demolizione di una villa abusiva del clan Sinti al Casilino