Roma accoltellato alla gola durante una lite | grave 34enne
A Roma un uomo di 34 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite ed è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, al Policlinico di Tor Vergata. I fatti sono successi nella zona del Casilino, il 34enne è stato soccorso dal 118 in una stazione di servizio lungo via di Rocca Cencia. Secondo quanto apprende LaPresse, il tentato omicidio sarebbe avvenuto poco distante dal luogo in cui l’uomo è stato trovato. Indaga la polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nella notte fuori da una discoteca a Roma. È accaduto intorno alle 5 di questa mattina in un parcheggio di viale Maurizio Barendson, nella zona nord della Capitale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo r - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Roma: accoltellato in strada mentre litiga con la compagna. Uomo muore in ospedale https://ift.tt/sv3tSiX - X Vai su X
Accoltellato e ucciso in strada a Roma durante una lite con la compagna: fermato un 44enne con i pantaloni ancora sporchi di sangue - Fermato un 44enne di Capo Verde con i vestiti ancora sporchi di sangue. Scrive ilfattoquotidiano.it
È morto il 19enne accoltellato a Roma, poi abbandonato in fin di vita a Ostia. Si indaga per droga - Colpito alla coscia, stanotte il giovane è stato operato d’urgenza al San Camillo di Roma. Da quotidiano.net
Accoltellato durante una lite per droga, muore un 19enne a Roma - Un fendente che ha reciso l’arteria femorale provocandogli la morte. Riporta msn.com