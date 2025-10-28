Roma accoltellamento all’alba su via Prenestina | 28enne trovato in una pozza di sangue
La segnalazione di una rissa, un uomo accoltellato e il mistero di tracce ematiche. All'alba di oggi, poco prima delle 6, una chiamata al numero di emergenza ha segnalato una violenta lite in strada, all’altezza del civico 1649 di via Prenestina.Quando la polizia è arrivata sul posto, nei pressi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
ROMA. Chi era il ragazzo morto dopo l'accoltellamento ad Ostia. Un uomo è stato fermato. - facebook.com Vai su Facebook
Movida di sangue a Roma con due accoltellati. Il punto sul caso Ranucci. ASCOLTA il podcast di oggi 20 ottobre https://ift.tt/yL71bdj - X Vai su X
Roma, accoltellamento tra minorenni a Selva Candida: grave un 17enne, arrestato un coetaneo - Selva Candida, 17enne gravemente ferito in strada, possibile movente di droga Il ragazzo è stato brutalmente accoltellato mentre camminava in via Cusino 55 ... Scrive ilquotidianodellazio.it