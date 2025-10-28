ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nella zona del Casilino. Momenti di paura a Roma, dove un uomo di 34 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite. L’aggressione è avvenuta nella zona del Casilino, e la vittima è stata trovata poco dopo in una stazione di servizio lungo via di Rocca Cencia. I soccorsi e le condizioni dell’uomo. Il personale del 118 è intervenuto rapidamente e ha trasportato il ferito in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Le indagini in corso. Secondo quanto riportato da LaPresse, il tentato omicidio sarebbe avvenuto a poca distanza dal luogo in cui l’uomo è stato trovato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, 34enne accoltellato alla gola durante una lite: è in gravi condizioni