Roma 34enne accoltellato alla gola durante una lite | è in gravi condizioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nella zona del Casilino. Momenti di paura a Roma, dove un uomo di 34 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite. L’aggressione è avvenuta nella zona del Casilino, e la vittima è stata trovata poco dopo in una stazione di servizio lungo via di Rocca Cencia. I soccorsi e le condizioni dell’uomo. Il personale del 118 è intervenuto rapidamente e ha trasportato il ferito in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Le indagini in corso. Secondo quanto riportato da LaPresse, il tentato omicidio sarebbe avvenuto a poca distanza dal luogo in cui l’uomo è stato trovato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Roma, pedone 34enne investito e ucciso da un Suv sull'Anagnina. «Qui corrono come dei pazzi». La vittima falciata vicino alle strisce pedonali - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero della fame di una 34enne di San Severo ( #Foggia ) per il marito 25enne boccato a #Gaza . - X Vai su X
Accoltellato alla gola nel quartiere Casilino a Roma: grave un 34enne - Il 34enne, trovato nel quartiere Casilino di Roma, è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata. Riporta fanpage.it
Roma Casilino: accoltellato alla gola durante lite, grave 34enne - Il tentato omicidio sarebbe poco distante dal luogo in cui l'uomo è stato trovato. Si legge su roma.corriere.it
Roma, accoltellato alla gola durante una lite: grave un 34enne. Indaga la polizia - Un uomo di 34 anni è stato trovato agonizzante vicino alla stazione di servizio con una profonda coltellata alla gola. Come scrive msn.com